Ministri në Detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Gent Cakaj prej dje po qëndron në Shkup për vizitë zyrtare. Ai dje mori pjesë në ceremoninë përkujtimore në nder të ish Presidentit të Maqedonisë së Veriut Boris Trajkovski, i cili humbi jetën në një aksident ajror më 26 shkurt 2004 pranë Mostarit në Bosnjë e Herzegovinë. Ndërsa pasdite zhvilloi takime me liderët e partive shqiptare.

Ministri shqiptar sot pritet të fillojë agjendën zyrtare të takimeve me institucionet, duke filluar takimin me ministrin e jashtëm Nikolla Dimitrov, me të cilin në orën 10.00 të mëngjesit do të kenë një konferencë të përbashkët me mediat. Më pas do të vijojë takimi me zëvendëskryeministrin për eurointegrime, Bujar Osmani si dhe takimi me kryeparlamentarin Talat Xhaferi. Kjo është vizita e parë e Cakaj si ministër në detyrë për Evropën dhe Punët e jashtme të Shqipërisë. (INA)