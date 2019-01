Me Lionel Messin në fushë Barcelonën është e vështirë të ndalësh, aq më tepër kur bëhet fjalë për një skuadër modeste si Leganes.

Skuadra nga periferia e Madridit gjithsesi ia doli mbanë t’i vinte në vështirësi katalanët, që për aq kohë sa Messi qëndroi në stol, si zgjedhje taktike e Valverdes, arritën të barazonin në 1-1. Dembele kaloi në epërsi “blaugranat” në pjesën e parë, për të ardhur në minutën e 57-të, kur një kundërsulm i shpejtë i miqve u për përmbyll me golin e Braithwaite.

7 minuta më vonë, publiku i “Camp Nout” thërriti në kor emrin e “Pleshtit”, i cili u hodh në fushë në vend të Alenyas. Pas vetëm disa minutash në fushë Messi lëshoi një goditje të kalibruar nga jashtë zonës, duke vënë në vështirësi portierin kundërshtar, që e ndali topin, por jo ndërhyrjen e shpejtë të Suarezit. Pretenduan për faull ndaj portierit miqtë, por edhe pasi u konsultua me sistemin VAR kryesori nuk ndryshoi qëndrim, duke e konsideruar të rregullt golin.

Por nuk u mbyll me kaq, në kohën shtesë pas një kombinimi të shpejtë me Jordi Alban, Messi shënoi golin e 3-1, që mbylli praktikisht ndeshjen. Barcelona me këtë sukses rivendos diferencën prej 5 pikësh me ndjekësin më të afërt Atleticon.