Capital T ka shkruar fjalë të mëdha për këngëtarin Yll Limani.

Yll Limani dje publikoi baladën e re me titull “Harrom”, të cilës ia shoqëroi edhe videoklipin, shkruan lajmi.net.

Këngëtari ka marrë komente pozitive për këtë projekt, si nga fansat ashtu edhe nga kolegët e estradës.

Reperi Capital T përmes një statusi në Instagram, e ka vlerësuar lartë suksesin e Yllit.

“Per krejt artistat e ri t’kti stili ti je shembull qysh duhet me jep emocion e me bo muzike, qysh me fitu suksesin e jo me ble tgatshem”, ka shkruar Capital T.