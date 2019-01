Data e nisjes, siç ishte mësuar, do të ishte 27 janari, por burimë për Prive kanë zbuluar se programi që do të rikthejë në ekran Fjoralba Ponarin, bashkë me Edi Manushin dhe Nevina Shtyllën, nuk do të nisë sipas parashikimeve, por edhe disa javë më vonë.

Po sipas të njëjtave burime, në Top Channel po punohet shumë dhe me orare të zgjatura për ta sjellë programin sa më parë pranë publikut, por ende gjithçka nuk është në vendin e vet. Mbetet akoma punë për të ndarë rubrikat, temat, roli i secilit prezantues, si edhe skenografia.



“E diell” do të ketë Lotarinë Kombëtare, një rubrikë dedikuar kulturës shqiptare, një tjetër dedikuar showbiz-it, këndin e së vertetës me Fjoralba Ponarin, si edhe muzikë të mirë që do të shoqërojë programin.

Thuhet se programi do të rikthehet në mes të muajit shkurt dhe do jetë në transmetim 2 orë e gjysmë, 15:40 deri në 18:00.