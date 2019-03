Kabineti i kryetarit të Qeverisë dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Greqisë, punojnë në planifikimin e vizitës së kryeministrit grek në Shkup, që sipas një pjese të portaleve informative greke, do të jetë në fillim të muajit të ardhshëm, lajmëroi korrespondentja e MIA-s nga Athina.

Paralelisht, gazetarët në Greqi, duke i’u referuar informacioneve të tyre, shënojnë se pas udhëtimit të Cipras në Shkup, do të vijojë edhe vizitë e Zoran Zaevit në Athinë.

“Ekipi ministror që do ta shoqërojnë Aleksis Cipras, ende nuk është caktuar, ndërsa përgatitet edhe delegacioni i biznesit që do të jetë me të, në pjesë të madhe do të jenë biznesmenë nga Greqia e Veriut. Turizëm, ndërtimtari, energji do të jenë disa nga fushat në të cilat do të vendoset theksi. Para, Pashkëve, sërish pritet të realizohet vizitë e Zoran Zaevit në pallatin kryeministror”, publikoi portali grek “Njuzpost”.

Planet për vizitë të Shkupit i zbuloi vetë kryeministri grek të premten në mbrëmje gjatë fjalimit në Forumin e katërt ekonomik në Delfi. Siç publikoi tashmë MIA, Aleksis Cipras tha se shumë shpejtë do të jetë kryeministri i parë grek i cili zyrtarisht do ta vizitojë Shkupin, i shoqëruar nga delegacioni i biznesit.

Kryeministri Zoran Zaev, duke folur për Agjencinë gazetareske ballkanike të pavarur (IBNA), nga Konferenca e Sigurisë së Munihut, muajin e kaluar tha se e pret vizitën e parë të Aleksis Cipras, “ndoshta në muajin mars ose prill, kur është më së miri për të”, dhe shtoi se pastaj do ta vizitojë Athinën.

“Në Athinë, për herë të parë do të vij me aeroplanin qeveritar në të cilin do të shkruajë “Republika e Maqedonisë së Veriut”, që t’u tregoj miqve tanë nga Greqia, nga Maqedonia greke, se e mbajmë fjalën dhe duam marrëdhënie miqësore me fqinjin jugor”, tha Zaev.