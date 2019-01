Kodra e Diellit në Sharr dikur renditej ndër qendrat më të njohura skiatore në ish Jugosllavi, ndërkohë që riaktivizimi i saj nënkupton edhe infuzion financiar për zonën, por edhe parandalim të migrimeve

Nga Fisnik PASHOLLI

Jo më larg se tridhjetë vite Bansko e Bullgarisë as që gjendej diku në hartën turistike të Evropës, ndërsa Kodra e Diellit kishte teleferik nga Tetova deri në Kodrën e Diellit. Rivendosja e serishme në funksion e këtij objekti të rëndësishëm infrastrukturor do të rriste numrin e turistëve në disa qindra mijë turistë në vit. Zgjatja e sezonit deri në 150 ditë mund shtonte numrin e turistëve në së paku një milion vizitorë në vit. Me një investim serioz, krijimin e kushteve moderne dhe komode për të qëndruar në perlën turistike të Ballkanit, të lënë pas dore me qindra mijë skiatorë që për çdo vit ikin në Bullgari, qoftë në Bansko apo Borovec, në vend se të harxhojnë të hollat e tyre në shtetin fqinj mund të harxhojnë të hollat në Maqedoni. Nëse së paku 200 mijë vizitorë në vit harxhojnë vetëm nga 100 euro në Kodrën e Diellit, kjo nënkupton 20 milion euro qarkullim turistik në Tetovë.

Ringjallja e “Bukuroshes së fjetur” të turizmit dimëror do të sjellë gradualisht mijëra punësime të reja, do të ngadalësojë migrimin nga kjo zonë, por edhe do të sjellë dobi të shumta për banorët e zonës, me krijimin e kushteve për një turizëm jo vetëm dimëror, por turizëm që do të zgjasë përgjatë tërë vitit.

Mirëpo një infuzion kaq i madh financiar në perspektivë, për Malësinë e Sharrit dhe Tetovës, nënkupton edhe mundësinë e parkimit të veturave, zgjerimin e rrugës deri në Kodrën e Diellit , rregullimin e ndriçimit publik, hapjen e ambulancës, mbështetjen me mjetet IPARD me pako enkas të sajuara për investime në motele, hotele dhe restorante në Kodrën e Diellit, ose edhe me një diskriminim pozitiv për bizneset që do tu ofrohen kushte që të gjejnë interesimin e tyre të ngrenë kapacitete akomoduese në këtë rajon.

Shteti patjetër se nevojitet që më fuqishëm të shtrijë dorën në këtë zonë, së pari duke zgjidhur problemet që nuk kërkojnë shumë kohë por vetëm një menaxhim më të mirë, dhe pastaj duke ofruar një pako atraktive dhe joshëse për investime të huaja , përmes modeleve të ndryshme ekonomike-juridike , me partneritetit publik-privat , koncesion apo modalitete të tjera.

Nevojitet që sot, dhe jo nesër të ndërmerren hapa e para që sezoni turistik dimëror 2019-2020, të mos jetë sërish i humbur , por të jetë një vit kthese dhe shprese , që Kodra e Diellit nga një potencial aq të madh turistik të kthehet në pasuri që më në fund do sjellë dobi të madhe për banorët e kësaj ane.

Të mos presin edhe disa vite që plane të ndryshme për ndërtimin e hoteleve dhe infrastrukturës të mbeten vetëm në letër, të presim të zgjatet sezoni i skitarisë, sisteme të reja për borë artificiale…, por ti rrekemi punës, dhe për çdo vit pak nga pak të ringjallim sërish këtë pikë turistike.

Duhet dëgjuar edhe zërin e punëtorëve turistik, sipas të cilëve të gjithë planet serioze për investime, nevojitet të gjejnë një drejtpeshim midis turizmit elitar dimëror, dhe atij masovik për të cilin vizitorëve nuk u duhen shumë të holla për të kaluar një vikend shumë të shtrenjtë në ajër të pastër. Apo nevojitet një vëmendje më të madhe të ketë ndarja midis pjesës sportive të skitarisë dhe pjesës tjerë të turizmit modern.

Në fund ia vlen të përkujtohemi se Kodra e Diellit dikur renditej ndër qendrat më të njohura skiatore në ish Jugosllavi . Bile ajo plotëson edhe kushtet e rrepta për organizimin e garave të Organizatës botërore të skitarisë, FIS, për pesë disiplina të skitarisë alpike: sllallom, sllallom i madh, super sllallom i madh, lëshim i shpejtë dhe kombinim alpik.