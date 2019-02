Deklarata raciste e aktorit të njohur ka shkaktuar shumë reagime.

Liam Neeson është duke u përballur me akuzat për racizmin pasi deklaroi se kishte dashur ta vriste një person me ngjyrë, shkruan The Independent.

Sipas Neeson, pas incidentit, ai kishte kërkuar hakmarrje për një njeri me ngjyrë, pasi mësoi se ishte afrikano-amerikan.

“Mora një shufër në dorë, dhe shkova në një zonë ku shpresoja se do më afrohej ndokush, më vjen turp ta them, por këtë e kam bërë për një javë duke shpresuar se ndonjë ‘bastard i zi’ do dilte nga PUB-i dhe do kapej me mua për ndonjë gjë. Më kupton? Që ta vrisja”, ka thënë aktori, duke u shprehur i penduar për atë veprim.

Deklarata e Neeson në rrjete sociale u bë virale dhe nxitën reagime të shumta ndaj komenteve të yllit të “Taken”.