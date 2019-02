Kompania “Samsung” publikoi sot një smartfon me ekran të përthyeshëm që quhet “Galaxy Fold” që do të shitet nga 26 prilli me vlerën e 1 980 dollarëve. “Ky smartfon me ekran 4,6 polësh kur hapet mund të transformohet në një tabletë 7,3 polëshe’, tha Justin Denison, një prej përgjegjësve të liderit botëror të tregut të smartphon-ëve.

Ky telefon i ri vjen në çastin që shitjet globale të smartfonëve janë ngadalësuar.