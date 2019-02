Vetëm një kilometër larg shtëpive të lagjes Vizbeg ndodhet një parcelë e cila është e mbushur përplot me mbeturina. Si për ironi, në hyrje të kësaj parcela qëndron një tabelë në të cilën shkruan “ Mos hidhni mbeturina”. Dhe ç’ është akoma më e keqe, përpos krijimit të një deponie të egër, ditëve të fundit këtu është ndezur edhe zjarr, digjen goma, ku tërbon një erë e tmerrshme.

Banorët e Vizbegut thonë se kjo situatë përsëritet herë pas herë dhe atë gjatë orëve të natës. Ata thonë se kanë lajmëruar policinë, por këta të fundit i kanë drejtuar tek zjarrfikësit, ndërkohë që vet kanë ardhur dy orë me vonesë, kur zjarri ishte shuar.

Zakonisht erë e djegur ja fillon prej orës 7 në mbrëmje dhe në mëngjes gjithashtu në orën 6-7 në mëngjes. Askush nuk ndërmerr iniciativë. Dje gjatë orës 9 e kemi lajmëruar policinë, mirëpo kanë ardhur në orën 11. Po ka atje janë duke i djeg natën, krejt vendin e helmuan edhe fëmijët na I helmuan. Nuk e di unë , a ka ndonjë që I shikon këto punë a jo. A ka polici, a ka shtet?! Nuk e di unë se çfarë po ndodh në gjithë këtë Vizbeg.

Megjithatë ka edhe nga ata tek të cilët vetëdijesimi është më i ulët dhe nuk i shqetëson fakti që në vend të ajrit të pastër, thithin tymin e gomave dhe kabllove që digjen aty pranë.

Nuk jemi interesuar se ne nuk kemi kohë të interesohemi. Kemi punë të tjera. Na dëmton, por ka kush merret me atë. Jo, as nuk e kemi në mend të ankohemi.

Disa nga banorët thonë se janë ankuar edhe tek Komuna e Butelit, por kryetari i kësaj komune thotë se deponitë ndodhen në territorin e Komunës së Shuto Orizares.

Momentalisht ajo deponi është në komunën Shuto Orizare, deri para një muaji e ka shfrytëzuar Ndërmarrja publike “Higjiena Komunale”. Tani momentalisht nga informacionet që kemi është e mbyllur dhe përgjegjëse është Komuna Shuto Orizare- deklaroi VELIMIR SMILEVSKI- KRYETARË I KOMUNËS SË BUTELIT.

Nga Komuna e Shuto Orizares na thanë se janë në dijeni të djegieve që bëhen në vendet ku janë grumbulluar mbeturina, por se të njëjtat mund t’i parandalojnë vetëm gjatë ditës. Ata thonë se ndihmë nuk u japin as nga policia, ku i kanë paraqitur rastet e ndezjes së zjarreve. Shtojnë se kanë kërkuar më shumë mjete finansiare nga Ministria e për Mbrojtjen e Mjedisit për dislokimin e këtyre deponive, por ende presin.

Ndërkohë nga Inspektorati Shtetëror për Mbrojtjen e mjedisit thonë se ata janë kompetent vetëm për deponitë që plotësojnë kushtet për t’u kategorizuar si deponi, ndërsa për të tjerat janë nën përgjegjësinë e vetëqeverisjes lokale. Kodi Penal thotë se: “Ai që me mosrespektim të dispozitave për mbrojten dhe përparimin e ambientit jetësor do të ndotë ajrin, tokën, ujin, sipërfaqen ujore ose rrjedhën e ujit në përmasa më të mëdha ose në hapësirë më të gjerë dhe me të do të shkaktojë rrezik për jetën ose shëndetin e njerëzve ose shkatërrimin e botës shtazore ose bimore në përmasa më të mëdha, do të dënohet me burg prej katër deri në dhjetë vjet”.