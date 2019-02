Me dorëzimin e mandateve ka përfunduar kështu edhe protesta e thirrur nga opozita e bashkuar në Shqipëri, në të cilën kanë marrë pjesë simpatizantë e përkrahës të PD-së e LSI-së.

Pas dorëzimit të mandatit, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka zhvendosur protestuesit para selisë së PD-së, duke u bërë thirrje atyre të qëndrojnë aty pasi, siç u shpreh ai “opozita e bashkuar i vuri kyçin Parlamentit të krimit”.

Basha ka paraljëmëruar se në ditët vazhdim do të ketë protesta të tjera në të gjithë vendin.

“Nga sot nis rrugëtimi i Shpresës”, u shpreh Basha duke paralajmëruar edhe protesta në të gjithë vendin.

“Shqipëria do të ketë një të ardhme dhe kjo do të jetë e ardhmja juaj, e familjeve tuaja. Ne duam t’i japim fund padrejtësisë, pandëshkueshmërisë. Me zgjedhje të lira do të kemi një qeveri për popullin dhe të popullit. Shqipëria do të ketë një të ardhme. Ky është mesazhi i popullit të bashkuar”, u shpreh Basha.

Kreu demokrat e mbylli fjalën e tij duke kënduar edhe Himnin Kombëtar.