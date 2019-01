Në një reagim për gazetën “Shekulli”, Stërkaj tha se kishte ndërhyrë për një fqinjin e tij. Kjo rrjedhje informacioni nuk është e drejtë dhe duhet dërguar në prokurori. Ulsi Manja: Biseda me drejtorin e burgjeve, ligjore dhe humane

Një ditë pas publikimit të përgjimeve nga VOA, ku doli në shesh implikimi i deputetëve të PS për punësimin e militantëve dhe miqve të tyre si policë në burgje, vjen reagimi i të implikuarve. Ata shfaqen të habitur dhe e quajnë një gjë krejt normale të ndërhyjnë për punësime apo transferime, në këtë rast të policëve në burgje. Madje, deputetët shprehen se këto biseda janë të ligjshme, pa pasur frikë se ndaj tyre mund të ngrihet akuzë për shpërdorim të detyrës. “Listat e partisë” deputetët i quajnë “ndërhyrje humane”. Thelbi i përgjimit, siç del nga fjalët e ish-drejtorit të Burgjeve, ka të bëjë me farsën e konkursit të punësimit në burgje.

Paulin Stërkaj

Njëri nga deputetët socialist që përmendët në këtë përgjim është Paulin Sterkaj. Në një bisedë për gazetën “Shekulli”, Stërkaj e pranon se ka ndihmuar njerëz për tu punësuar. “Kjo është qesharake. Mua më vjen një familje që e kam në lagje dhe më thonë për punë. Gruaja e tij ka qenë me punë te burgu i grave dhe e kishin dërguar me punë larg me të padrejtë. U bë ca kohë që e transferojnë dhe e cenojnë. Dhe unë meqë e kisha mundësinë, mora në telefon Benin (drejtorin e burgut) dhe i thashë kam një komshi. Ai tjetri vjen, sepse beson te ti dhe kur beson, ti je i detyruar që ta ndihmosh. Unë kam 14 vjet deputet dhe ka njerëz që na votojnë dhe i ndihmojmë. Nuk asnjë drejtor që i them në telefon: shife bane, sepse unë jam deputet. A kupton ti apo jo? Unë i them: shife, a ka mundësi ligjore për ta parë këtë punë? Këto janë parimet e mija si deputet”, rrëfen ai.

Si dolën përgjimet?

Gjatë kësaj bisedë, Sterkaj tha se është i shqetësuar për publikimin e përgjimeve nga prokuroria, por në fund e konsideron lojë dhe tradhti njëkohësisht. “Mua më shqetëson fakti për një gjë: sesi ka mundësi që përgjimet e deputetit dalin në media! Nuk kam qenë unë në përgjim, por ka qenë dikush tjetër. Megjithatë këto janë truke të njerëzve që lozin lojëra të ndryshme. Unë nuk kam asnjë lidhje përveç kësaj. Unë di, që kam ndërhyrë për një grua e kam transferuar në nga një burg në një tjetër. Nuk kam pasur asnjë lloj interesi politik. Për deputetë e tjerë nuk kam dijeni. Nuk di për ta. Ata i kam koleg edhe mund të kemi folur ndonjë gjë”.

“Konkursi ka qenë i drejtë”

Ndonëse Prokuroria ka arritur në përfundim, se procesi i konkursit të punësimeve nëpër burgje ka qenë jo transparent dhe në shkelje të ligjit, deputetët e PS-së e mohojnë një gjë të tillë. Duke shkuar më tej në këtë rrëfim, Stërkaj tha: “Mesa di unë, konkursi ka funksionuar shumë drejtë dhe pa influencat e deputetëve. Në Malësi të Madhe e kam bërë shpallje televizive për çdo qytetar, që të kenë mundësi të fitojnë një punë. Pse jo të mos e fitojnë malësorët. Ka pasur edhe reagime negative për konkursin, por kanë qenë ata njerëz që nuk kanë fituar konkursin. Unë nuk gjykoj VOA-n dhe asnjë gazetar për këtë publikim që kanë bërë. Mesa njoh unë ligjin, kjo rrjedhje informacioni nuk është e drejtë. Ky informacion duhet të çohet në prokurori dhe të thirren gjithë deputetët dhe njerëzit e implikuar në këtë punë, që të dalin përpara ligjit. Nuk më intereson se kush ka folur me Ben Çukën, sepse ai nuk ka qenë në kontrabandë, por ka qenë në institucion të shtetit. Ka folur një deputet, por kjo nuk do të thotë që ata janë të inkriminuar. Dikush do interesohet për njerëzit e vet. Përgjimi që ka dalë është në dëm të prokurorisë”.

Ulsi Manja: Biseda ime është e ligjshme

Po ashtu, në lidhje me përgjimin e VOA-së reagon për “Shekulli”-n edhe deputeti i PS-së Ulsi Manja. Ai hedh poshtë publikimet e prokurorisë për punësime të paligjshme, pasi sipas tij është në kompetencën e deputetit të transferojë punonjësit nga njëri burg në tjetrin. “Nuk mund të komentoj të dhëna të dala nga një hetim penal në proces, që përbën sekret hetimor, për aq kohë sa nuk janë shprehur organet kompetente. Edhe pse biseda ime është shumë korrekte, nuk ka asgjë të paligjshme, është në përputhje të plotë me detyrat e mia si deputet për tu interesuar për çdo shqetësim apo kërkesë të zgjedhësve të zonës që unë përfaqësoj në përputhje me ligjin dhe që normohet edhe në ligjin për statusin e deputetit. Asnjëherë dhe për asgjë nuk kam shkelur dhe as nuk kam vepruar në kapërcim të ligjit. Në ushtrimin e funksioneve të mia si deputet i përmbahem pikë për pikë asaj që parashikon ligji për statusin e deputetit, ku përfshihet e drejta e deputetit për të kërkuar informacione apo shpjegime nga çdo organ i administratës publike lidhur me shqetësimet e zgjedhësve që unë përfaqësoj ku pa diskutim përfshihet edhe transferimi i ligjshëm i një punonjësi afër vendbanimit të tij. Kjo është sa ligjore aq edhe humane”-tha Manja.

Etilda Gjonaj hedh poshtë Zërin e Amerikës

Në një deklaratë për media, Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj ka thënë ka deklaruar dje në lidhje me përgjimet e publikuara për punësimet e paligjshme të policëve në burgje nga deputetët socialist. Ajo tha se procesi i punësimeve në Drejtorinë e Burgjeve ka qenë i hapur dhe transparent. Gjonaj u shpreh se Ministria e Drejtësisë hedh poshtë akuzat për emërime partiake në burgje të publikuara nga Zëri i Amerikës. “Hedh poshtë akuzat për emërime partiake në burgje. Procesi i punësimeve në burgje ka qenë dhe mbetet procesi më meritokratik. Për herë të parë trajnimi i burgjeve është bërë me Akademinë e Sigurisë. Procesi i punësimeve ka qenë u hapur transparent për të gjithë dhe vërtetohet në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë. Kam dosjen e plotë të gjithë procesit të listës përfundimtare të atyre që kanë fituar”- tha Gjonaj. Kujtojmë se Zëri i Amerikës publikoi një pjesë të përgjimeve të Prokurorisë së Krimeve të Rënda që çuan në pranga ish-drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve Arben Çuko ku thuhet se punësimet në burgje bëheshin me urdhra dhe ndërhyrje të zyrtarëve të PS-së.

Rama e quajti kazan, Biberaj: VOA siguron lajme të sakta

Etiketimi si kazan nga kryeministri Rama për mediat nuk është kufizuar vetëm në Shqipëri. Kjo nuk ka lënë pa prekur as Zërin e Amerikës që u përballë me sulmin e kryeministrit pas publikimit të lajmit të abuzimeve me punësimin e militantëve në administratën e burgjeve. Drejtori për Europën dhe Azinë i Zërit të Amerikës, Elez Biberaj, garantoi se ky investigim është i saktë, ashtu si të gjitha lajmet e publikuara nga kjo media. Pas konsideratës negative të shprehur dhe të përsëritur për mediat shqiptare duke i etiketuar dhe me termin kazan, Kryeministri këtë herë iu përvesh edhe Zërit të Amerikës. Sulmi i Kryeministrit ndaj kësaj media erdhi pas publikimit të përgjimeve, ku deputetë socialistë por edhe vetë kryeministri flisnin nëpërmjet telefonit me ish-Drejtorin e burgjeve, Arben Çuko, duke ndërhyrë për disa vende pune në administratën e burgjeve. Pas publikimit të këtij lajmi, Kryeministri reagoi në tëitter, duke e quajtur këtë media kazan. “Erdhi dita që Zëri i Amerikës të flasë nga kazani i Tiranës, duke përgojuar dynjanë mbi bazë llogjesh telefonike. Për herë të parë në Albania organizohet konkurs publik për punësimet në burgje dhe kazani gjëmon deri në Amerikë e jehon në katundin tonë mediatik. Çfarë katandie”, shkruan Rama në tëiter. Ndërkohë, Drejtori për Evropën dhe Euroazinë i Zërit të Amerikës është shprehur për mediat, se kontaktoi me Elez Biberajn, në lidhje me hetimin e kryer dhe deklaratën e Kryeministrit. Biberaj garantoi se ky publikim është i saktë. “Shërbimi shqiptar i Zërit të Amerikës ka siguruar vazhdimisht raportime të sakta dhe të paanshme rreth zhvillimeve në Shqipëri dhe unë garantoj plotësisht integritetin dhe gjykimin e lajmit. Shërbimi shqiptar vijon me krenari misionin e prodhimit të gazetarisë së vlerave në mbështetje të demokracisë dhe lirisë dhe t’i sigurojë audiencës së tij lajme dhe informacione të sakta, objektive dhe të balancuara në mënyrë që ata të bëjnë zgjedhjet e duhura”-deklaroi Biberaj. Denoncimi i Zërit të Amerikës zbuloi se si zyrtarë të lartë të Partisë Socialiste përdornin vendet e lira të punës në administratën e burgjeve për të punësuar militantët e tyre.

Paloka: Balili si Tahiri, i mbështetur nga Rama, i dhanë 77 tenderë

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka ka reaguar dje se kryetrafikanti i drogës Klement Balili ka qenë gjatë gjithë këtyre viteve në kërkim dhe i mbështetur nga qeveria e Edi Ramës. Balili ka jetuar në Sarandë dhe rrethinat e saj dhe kompania e tij ka marrë deri pak muaj më parë, 77 tenderë nga qeveria. Nga ana tjetër, resorti luksoz turistik, i konfiskuar në dukje, ruhet i paprekur dhe menaxhohet nga vetë Balili. “Me vetëdorëzimin e Klement Balilit, pas kapjes së plotë të drejtësisë, Edi Rama po zbaton të njëjtën skemë të sofistikuar si me Saimir Tahirin: dorëzim i kontrolluar, hetim sipërfaqësor, çlirim nga akuzat e rënda për trafik droge”, tha Paloka. “Gjatë gjithë kësaj kohe, Klement Balili, ka patur mbështetjen e qeverisë së Edi Ramës. Ka jetuar në Sarandë dhe zonat përreth saj nën mbrojtjen e Edi Ramës. Megjithëse në kërkim ndërkombëtar, kompania e tij ka marrë, deri pak muaj më parë, 77 tenderë nga qeveria e Edi Ramës, shumicën e tyre pa garë. Pasuria e tij, përfshirë edhe resortin luksoz në Sarandë, është ruajtur e paprekur nga qeveria e Edi Ramës. Të gjithë në Sarandë e dinë se konfiskimi i resortit luksoz është vetëm fasadë dhe se Klement Balili e menaxhon në të vërtetë resortin, me të cilin mban peng Edi Ramën”, tha Paloka.