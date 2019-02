Tema kryesore e zgjedhjeve të ardhshme presidenciale duhet të jetë e ardhmja e shtetit. Kështu ka deklaruar Ministri i Jashtëm, Nikolla Dimitrov duke folur për paraqitjet e deritanishme të kandidates së VMRO-DPMNE-së, Gordana Siljanovska, e cila duket se temë kryesore të zgjedhjeve presidenciale e ka Marrëveshjen e Prespës.

Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Dimitrov ka theksuar se më me rëndësi është që Qeveria, presidentin e ardhshëm ta ketë partner parimor. Ndërkaq lidhur me atë nëse ai është kandidat i mundshëm për president, thekson se ka shumë njerëz cilësorë në koalicion.

Nikolla Dimitrov, Ministër i Jashtëm i Maqedonisë

“Mendoj se tema kryesore e zgjedhjeve presidenciale duhet të jetë e ardhmja e vendit tonë. Si deri te jeta më e mirë për qytetarët tanë, si të mos mendojmë se çka do të bëhet me ne, a do të jemi dhe këtu do të ndeshen dy narrativet, njëri i shpresës dhe tjetri i frikës. Unë mendoj se bëhet fjalë për ditët e fundit të këtij procesi dhe se konsultimet e gjëra rreth kandidatëve për president janë kah fundi. Mendoj se ka shumë njerëz kualitativ, sepse është me rëndësi që qeveria në presidentin e ardhshëm të ket partner parimor me qëllim që ta marrim rrugën dhe t’i shfrytëzojmë këto vite para nesh që mund të jenë vite të arta. Ne këtu brenda duhet të merremi vesh që të gjithë të ecim përpara, të mos jetë një pjesë që shtyen përpara dhe një pjesë të tërheq mbrapa.”

I pyetur nëse ka disponim mjaft të lartë në BE për caktim të datës në qershor për negociata, duke pasur parasysh kritikat e Brukselit, posaçërisht për sundimin e së drejtës, Dimitrov vlerëson se do të jetë problem i madh për kredibilitetin e BE-së ndaj Ballkanit, nëse nuk mbështetet suksesi i vendit tonë.

Nikolla Dimitrov, Ministër i Jashtëm i Maqedonisë

“Ne kishim raport të shkëlqyer qershorin e kaluar dhe BE tha se rruga e bisedimeve po hartohet. Vendimi e projekton për në qeshor të këtij viti. Do të jetë problem i madh për kredibilitetin e gjithë procesit për politikën e BE-së ndaj Ballkanit, nëse nuk mbështetet suksesi i vendit tonë. Mendoj se me rëndësi të madhe është e ardhmja e PSP-së. Kjo është me rëndësi. Mendoj se kemi argument të madh jo vetëm me ligjin e ri me të cilin formohej Komisioni për antikorrupsion, por edhe si i zgjodhëm antikorruptuesit. Nëse realizojmë edhe disa gjëra, do të kemi kondicion të mirë pas zgjedhjeve evropiane të na lejojnë ta fillojmë rrugën drejt Evropës”

I pyetur nëse Ministria e Punëve të Jashtme ka aktivitete diplomatike për rastin Gruevski për ekstradimin e tij, Dimitrov thotë se ky problem u riaktualizua me hapat e fundit të Prokurorisë lidhur me 27 prillin. Ai shtoi se drejt Ministrisë së Drejtësisë mund të ketë plotësim të kërkesës për ekstradin, ndërkaq sa i takon raporteve me Hungarinë, Dimitrov thotë se të dyja shtetet kanë pikëpamje të ndryshme lidhur me rastin Gruevski.