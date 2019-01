Deputeti i VMRO-DPMNE-së Emil Dimitriev nuk dëshiroi të komentojë nëse e mbështet kandidaturën e kolegut të tij, deputetit Vllatko Gjorçev, për president të Republikës së Maqedonisë, duke potencuar se për këtë do të vendosin organet e partisë. Këtë që mund ta them, theksoi, është se unë nuk do të kandidohem.

“Secili ka të drejtë të kandidohet. VMRO-DPMNE do të organizojë konventë, dhe për këtë do të vendosin kandidatët. Unë nuk planifikoj të kandidohem, të paktën për këtë mund t’ju jap përgjigje konkrete”, tha Dimitrov duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve pas takimit me ekspertin e BE-së Mauricio Vareneze dhe përfaqësues i Departamentit kompetent për Maqedoninë nga KE-ja Kloe Lauren Dinsdel me anëtarët e Komisionit për mbikëqyrje mbi zbatimin e masës së veçantë hetimore për ndjekjen e komunikimeve nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Drejtorisë për Polici Financiare, Drejtorisë Doganore dhe Ministrisë së Mbrojtjes.

I pyetur nëse partia përgatitet edhe për zgjedhje parlamentare, përveç ato presidenciale, Dimitrov u përgjigj në mënyrë të konfirmuar, duke potencuar se partia ka kërkuar edhe mbajtjen e tyre dhe se pret se ata do të ndodhin së bashku me ato presidenciale.

Deputeti dhe anëtari i udhëheqësisë së VMRO-DPMNE-së Vllatko Gjorçev dje paralajmëroi se do të paraqitet në shpalljen partiake për kandidat presidencial. Sot mbështetje për kandidaturën mori nga kolegu i tij deputeti Antonio Milloshoski.

VMRO-DPMNE shpalli konkurs për zgjedhjen e kandidatëve presidencialë. Afati për paraqitje në shpallje zgjat deri në fund të muajit.