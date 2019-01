Muzikantët janë njerëz të veçantë, të çuditshëm, romantikë, ekstravagantë… Shumica e mendojnë botën e muzikës si diçka të largët dhe të paarritshme. Dhe nëse në vend të kësaj merrni në konsideratë idenë e martesës me një muzikant? Ju mund të përfitoni nga kjo dhe ka shumë arsye për ta bërë këtë. Ja disa prej tyre:

Ju mund të dëgjoni muzikë falas

Pse të blini bileta për të shkuar në koncerte, të blini CD apo të ndizni kompjuterin për të dëgjuar muzikë të mirë? Nëse nisni një marrëdhënie me një muzikant, do të mund ta dëgjoni atë ndërsa praktikohet disa orë në ditë dhe do të jetë një gëzim për veshët tuaj nëse jeni të apasionuar pas muzikës së çdo lloji!

Mundësia për të udhëtuar

Ja një tjetër gjë: një muzikant, përgjithësisht, për shkak të punës së tij do të priret të udhëtojë shpesh, për të luajtur në qytete të vogla, apo dhe të mëdha.

Mendoni për një moment… Nëse shkoni me të ju mund të udhëtoni falas, shkoni në shumë vende për të njohur realitete të reja në mbarë botën dhe për të marrë pjesë në koncerte në klubet më të vogla dhe kush e di, edhe në teatrot e mëdha! Ku ka më mirë?

Do t’ju prezantoj me njerëz origjinal

Do t’ju them një sekret: nëse keni besim te një muzikant i vërtetë, ai do të jetë një person i çuditshëm, i veçantë, shumë origjinal. Si rezultat ai do të ketë miq të njëtrajtshëm dhe do t’ju prezantoj me një botë artistike, një grup miqsh më pak të mërzitshëm, argëtues dhe zbavitës i cili do t’ju udhëheqë për të zbuluar mënyra të reja të të menduarit dhe vepruarit.

Burra më të ndjeshëm, gra më të vështira

Ju do ta donit këtë: muzikantët janë më të ndjeshëm (ata marrin një rezultat më të lartë në testin MMPI në shkallën e feminitetit sesa ata që merren me gjëra të tjera). Sigurisht që do të keni një partner që do t’ju dëgjojë dhe kuptojë më mirë se dikush që bën një punë ndryshe nga kjo. Në vend të kësaj gratë e muzikantëve janë më të forta sepse luftojnë çdo ditë paragjykimet që lidhen me gjininë e tyre. Gratë vendosin ideale për ata që kërkojnë një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të sigurt.

Pavarësisht nga zhanri, muzikantët do të shohin nuanca të ndryshme në botë në krahasim me të tjerët, kanë një mënyrë tjetër të të parit të gjërave dhe ju dëgjojnë me zemër. Ata janë mësuar të dëgjojnë muzikë me orë të tëra dhe të përqendrohen në studimin e instrumentit, gjë e cila i shtyn ata të jenë përgjithësisht më të ndjeshëm dhe të kuptueshëm.

Ai do të luajë pjesëzat tuaja të preferuara

Një tjetër nga 5 arsyet e mira për t’u fejuar me një muzikant është se ai mund të luajë fragmentet tuaj të preferuar me instrumentin e tij. Në veçanti, nëse është muzikë klasike ju do të relaksoheni në divan duke dëgjuar atë dhe do të ngjallë një ndjesi të mrekullueshme. Një muzikant gjithmonë përdor shpirtin e tij kur luan dhe këtë gjë do ta bëjë edhe për ju.

Dashurinë e tij do ta shpreh nëpërmjet instrumentit dhe kjo është arsyeja pse ai mund të bëjë edhe surpriza romantike duke luajtur këngët tuaja të preferuara. Por kjo nuk është e gjitha … nëse doni të këndoni, ju mund të luani bazën dhe të bëni një karaoke të vërtetë live! Keni akoma dyshime apo iu bindën këto 5 arsye për t’u fejuar me një muzikant?