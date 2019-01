“Dita e re”,z.Ali Ameti, kurrë nuk do lindëte sikur të vazhdonte pushteti I yt I përbashkēt me Nikolla Gruevskin, gjatë të cilit ti pohon “se ke bërë punë të mira dhe të vlefshme”.

Pa ndihmën e SHBA-ve dhe EU-s, si dhe shqiptarēve të cilët nuk votuan për partinë tënde dhe votuan për Zaevin, ti edhe sot e kësajë dite do vazhdoje të bësh “punë të mira dhe të vlefshëme” me z.Gruevski./Xhevdet Hajredini

Loading...