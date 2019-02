Për Çiljeta Xhilagën dita e sotme është shumë e veçantë.

Çiljeta Xhilaga me këtë datë feston ditëlindjen, por kjo nuk është festa e vetme në shtëpinë e saj, shkruan lajmi.net.

Djali i Çiljetës, Fernando, në kërë ditë mbush 6 vjet jetë, ndësa këngëtarja zgjodhi fjalët më të bukura për ta uruar.

“Falemimderit ZOT qe si sot 6 vjete me pare ne diten time te lindjes me bekove me dashurin me te madhe qe mund te bekohet nje femer birin tim Fernandon “, ka shkruar ajo.