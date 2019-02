Pasi Basha deklaroi sot se do t’i propozojë Grupit Parlamentar dhe forumeve më ta larta djegien e mandateve të deputetit, ka ardhur menjëherë një reagim nga radhët e socialistëve.

Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin dhe zëdhënësja e Qeverisë, Elisa Spiropali u shpreh se ky vendim i PD-së krahas të keqes e ka edhe një të mirë. Ajo thekson se e mira është se nuk do t’i marrin më rrogat për të ndotur me bojë e baltë Parlamentin. Këtë reagim ministrja Spiropali e ka bërë në rrjetin social “Twitter”, teksa pohon se Lulzim Basha pasi vendosi fillimisht të digjte qeverinë papritur ndryshoi kurs duke vendosur së fundmi djegien e opozitës.

“Lulzim Basha tha se do digjte qeverinë dhe paska vendosur të djegë opozitën! Sinqerisht nuk do ta dëshironim kurrsesi degradimin e tyre konstant, po në këto kushte, duhet pohuar kjo e keqe e ka një të mirë: Nuk do t’i marrin më rrogat për ta ndotur Parlamentin me baltë e bojë!”, shkruan Spiropali.