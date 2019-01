Ngrohja me dru zjarri është ende ekonomikisht më efektive në pjesët e vendit ku nuk ka ngrohje qendrore dhe ngrohja me energji elektrike është më miqësore me mjedisin, thonë ekspertët. Sipas tyre, sezoni i ngrohjes në Maqedoni zakonisht zgjat gjashtë muaj, tre prej të cilave kërkojnë ngrohje më të madhe, ndërsa në pjesën tjetër zakonisht ulet për të ngrohur pjesërisht lokalet.

Ata theksojnë se ngrohja më e lirë në dispozicion në Maqedoni është me dru zjarri, por nuk është e pranueshme për mjedisin dhe nëse sistemi i gazsjellësit është mjaftueshëm i zhvilluar në vend dhe kështu do të rriste konsumin e gazit natyrorë, prioritet do të ishte ngrohja e gazit që pothuajse nuk e ndot mjedisin. Aktualisht, gazi është i disponueshëm, vetëm për disa familje në Kumanovë dhe Strumicë, ndërsa në pjesët e mbetura të vendit ende nuk ka rrjet adekuat të gazit.

Ekspertët thonë se një familje mesatare në Maqedoni përdorë çdo vit 3 deri në 10 metra kub dru për ngrohje ose zakonisht rreth gjashtë metra kub. Nëse masa e përgjithshme e drurit e prodhuar në vend ndahet çdo vit, dhe është rreth 780.000 metra kub, me numrin mesatar në metra kub të nevojshëm për ngrohje, më shumë se 130.000 familje ngrohen me dru. Çmimi në PE “Pyjet e Maqedonisë”, sipas thirrjes së tyre, nuk duhet të jetë më i lartë se 2.900 për ahu dhe 3.000 denarë për lis. Çmimi mesatar i shitjes me pakicë për një metër kub të druve të pyllit në magazinat private shkon 3.300 deri në 3.800 denarë, ndërsa druri i lisit është më i shtrenjtë për 100 deri 200 denarë për metër kub. Kjo tregon se për ngrohjen me dru zjarri një familje mesatare në Maqedoni ndan midis 20 dhe 23 mijë denarë në vit.

Ekspertët thonë se në Maqedoni konsumimi i druve të zjarrit shkon deri mbi 20 metra kub në vit, që kërkon më shumë së 60.000 denarë në vit. Në Maqedoni është e vështirë të vlerësohet se sa familje ngrohen me energjinë elektrike, sepse askush nuk ka detyrimin të shpallë atë që do të ngrohet. Sipas ekspertëve, ngrohja e energjisë elektrike aktualisht është ekologjikisht më e pranueshme për zonat urbane, nëse marrim parasysh se 70%e nevojave të energjisë elektrike nga “REK Bitola” që operon në qymyr dhe në mënyrë të konsiderueshme ndot mjedisin në afërsi të termocentralit.

Sipas publikimit “Konsumimi i energjisë shtëpiake”, 62% e numrit të përgjithshëm të amvisërisë në Maqedoni përdorin drurin si burim primar të energjisë, 29% energjinë elektrike dhe vetëm 8% janë të lidhur me ngrohjen qendrore. (koha.mk)