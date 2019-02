Këngëtarja kosovare, Dua Lipa, ka fituar çmimin për Këngën më të mirë të vitit në ceremoninë e sivjetme të “Brit Awards”.

Ajo fitoi çmimin me bashkëpunimin me Calvin Harris, “One Kiss”

Ky çmim vjen pak kohë pasi ajo hyri në histori si shqiptarja e parë që mori dy çmime në “Grammy”.

Pasi mori çmimin, Dua Lipa ka falënderuar të gjithë ata që kanë ndihmuar në këtë projekt.

Lista e plotë e fituesve:

Më i miri në kategorinë e meshkujve – George Ezra

Më e mira në kategorinë e femrave – Jorja Smith

Kënga më e mirë – Calvin Harris & Dua Lipa (One Kiss)

Depërtimi më i mirë – Tom Walker

Grupi më i mirë – The 1975

Video më e mirë – Little Mix – Woman Like Me ft. Nicki Minaj

Grupi Ndërkombëtar – The Carters

Më i miri në kategorinë ndërkombëtare te meshkujt – Drake

Më e mira në kategorinë ndërkombëtare te femrat – Ariana Grande

Albumi më i mirë britanik – The 1975 (A Brief History of Online Relationships)

Producenti më i mirë britanik – Calvin Harris

Kontributi i jashtëzakonshëm për muzikë – Pink