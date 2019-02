Bashkëkryesuesi i delegacionit, Fatmir Limaj ka konfirmuar se delegacioni amerikan i udhëhequr nga John Earth dhe Brad Berkley ka kërcënuar Kosovën edhe më një sanksion të radhës, atë të tërheqjes së trupave amerikane nga kampi Bondstil, shkruan Periskopi.

”Ne ju kemi thënë se taksa nuk hiqet. Ata kanë thanë ok. Cka duhet ne me i këkru Serbisë për me heqë taksën. Edhe ata janë të gatshëm me cu një marrëveshje për largimin e taksës. Ne ju kemi bërë disa kërkesa.Serbia me ndal agresionin. Qarkullimi i lirë i qytetarëvee,, ndalja e agresionit, njohja etj. Pra sot u diskutua edhe largimi i trupave amerikane nga Kosova. Nuk mështë e thjesht, largojeni taksën edhe okej’’, tha Limaj në Zona B.