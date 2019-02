Studiuesit japonezë kanë matur sasinë e oksitocinës në urinën e zotëve që përqafojnë kafshën e tyre dhe kanë arritur në përfundimin se është e njëjtë kur ata e përqafojnë fëmijën.

Macet nuk marrin të njëjtin efekt, ata janë në vendin e dytë.

Adhuruesit e maceve do të ndihen keq, por duhet të pranojnë vendimin e shkencës. Midis njeriut dhe qenit ka një marrëdhënie shumë të veçantë, jo të krahasueshme me kafshët e tjera, madje as me macet, të cilat renditen në vendin e dytë. Dashuria midis qenve dhe mjeshtërve të tyre është aq e thellë sa krahasohet me dashurinë midis prindit dhe fëmijës.

Hormoni i dashurisë

Pikërisht kështu. Kjo është demonstruar nga hulumtimi i Universitetit Azabu, Japoni, ku Profesor Miho Nagasawa vuri re se çfarë ndodh kur një njeri dhe një qen përkëdhelen dhe përqafohen. Ai mbylli 21 çifte në një dhomë dhe ndoqi rrugën e lidhjes midis dy bipedëve dhe katërkëmbësheve. Pastaj mati sasinë e oksitozinës, hormoni i dashurisë në urinën mashkullore dhe u zbulua se sasia e njëjtë prodhohet kur babai ose nëna e përqafon fëmijën.

Për ta aq shumë shpenzime

“Nuk më habit, çdo ditë në klinikën time kam dëshmi se sa e veçantë është marrëdhënia e qenit dhe pronarit. Kur kam komunikuar me pronarët, u drejtohem atyre sikur t’u flisja për fëmijën e tyre”, thotë Marco Melosi, president i shoqatës kombëtare mjekësore veterinare. Shkenca konfirmon atë që është nënvizuar nga një hulumtim i Eurispes. Italianët vazhdojnë të shpenzojnë për kafshët e tyre. Ndoshta ata kursejnë në gjëra të tjera, por të sakrifikojnë jetën e kafshëve, as që bëhet fjalë. 76.8% i konsiderojnë kafshët si anëtarë aktualë të familjes, 6 nga 10 i konsiderojnë ata shokët e tyre më të mirë. Numri i njerëzve që rritin më shumë se një kafshë në shtëpi është në rritje.