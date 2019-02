Protesta e opozitës në 16 shkurt shihet me skepticizëm nga kryeministri Edi Rama. Ditën e djeshme, teksa e ndali turin “Bashkia që duam” në qytetin e Lezhës, Rama komentoi paralajmërimin e PD-LSI se të shtunën do të rrëzojnë qeverinë. Gjatë fjalës së tij, ai deklaroi se kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha nuk bën dot revolucion, përtej kërcënimeve që thur çdo ditë. Ai shtoi se qëllimi i vërtetë që fshihet pas protestës është dëshira e Bashës për tu ulur sërish në tryezë për të arritur një marrëveshje. “Edhe unë probleme kam pasur sepse i thosha hajde takohemi, nuk do takohemi. Por prapë do të më takojë, ja sa të bëjë pak këto sikur s’do. Edhe ai atë sikur s’do e ka me protesta, me çadra, me revolucione, me përmbysje, shkon nëpër Shqipëri, mbledh të gjithë dynjanë. Të gjithë dynjanë, ata, Franin me shoqnin e tokave edhe hajdeni ta rrëzojmë, ta rrëzojmë. Por është mesazh dashurie, por nuk ka kurajën ta thotë hapur. Nuk është puna tek ai sepse ai është artist por është halli tek këta që vazhdojnë kujtojnë se ai do të bëjë revolucion. I shkojnë mbrapa “Këtë herë e ka seriozisht”. Ai seriozisht ka vetëm ato që nuk thotë që do patjetër që të takohemi ne të dy”, tha Edi Rama. Sipas kryeministrit, Lulzim Basha shkon çdo javë në Parlament për të treguar forcën duke tentuar prishjen e seancave parlamentare. Rama theksoi se edhe përmes thirrjeve për protestë, kreu i PD po kërkon të tregojë muskujt. “Një opozitë që vjen në Parlament për të treguar forcën për të kërcitur dhëmbët, për të dalë e për të bërë skena fizike. Ça jemi ne? S’jemi federata e mundjes. S’kemi dalë atje të tregojmë kush është më i zoti të tregojë muskujt, apo kush është më i zoti të shajë tjetrin më shumë”, deklaroi ai.

Loading...