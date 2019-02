Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, menjëherë pas përfundimit të mbledhjes së grupit parlamentarë të PD-së, tha se unanimisht është marrë vendimi për djegien e mandatave. Tashmë Basha është mandatuar nga grupi parlamentarë që të mbledhë Këshillin Kombëtarë dhe të ndjekë hapat e nevojshëm për djegien e mandateve. Ndërsa pro një veprimi të tillë janë deklaruar edhe disa deputet të LSI-së.

Në përfundim të mbledhjes së Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike ju njoftoj për vendimin që grupi mori me votë unanime. Duke pasur parasysh gjendjen e emergjencës kombëtare, ku ndodhet vendi: Vendosi unanimisht djegien e mandateve parlamentare të Partisë Demokratike në Kuvendin e dalë me votat e krimit dhe mafias në zgjedhjet e manipuluara të 25 qershorit 2017”- pohoi Lulzim Basha, kryetar i PD-së.

Opozita e bashkuar propozon që pas djegies së mandateve të krijohet një qeveri tranzitore.

Ndërkohë që Basha dakordohej me grupin parlamentarë për djegien e mandateve, mbledhje po mbahej edhe në selinë rozë. Kryeministri Edi Rama e sheh me dyshim realizimin e fjalëve të Bashës. Sipas tij, djegia e mandateve është një ballo me maska e opozitës.

Opozita dështoi me sukses të plotë ne orvatjen e saj të dëshpëruar dhe tani premton djegie mandatesh. Nëse djegia e mandateve nuk është një tjetër ballo me maska e Lulzim Bashes, pra një çadër në forme bojkoti para zgjedhjeve të qershorit, do të jetë sidoqoftë e vështirë të realizohet konsensusi mes tyre. Dhe Lulzimi e di këtë, por luan blofin”- theksoi Edi Rama, kryeministër i R. së Shqipërisë.

Nëse opozita djeg mandatet, atëherë ato mund t’i kalojnë deputetëve të tjerë që presin në listën e PD-së, përpos nëse ata refuzojnë, sqaron ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kristaq Kume. Situatë e njëjtë me kthimin e mandateve ka ndodhur edhe në vitin 2014 në Maqedoni kur 33 deputetët e Lidhjes Social Demokrate i kthyen në Kuvend mandatet e tyre. Brenda tre ditëve KSHZ-ja duhej të informonte deputet e tjerë në listë të kësaj partie, por të gjithë 119 kandidatët kishin nënshkruar deklaratë në noter se nuk do të pranonin mandatet. Pas një periudhe të shkurtër Maqedonia shkoi në zgjedhje të parakohshme parlamentare.