Sot është një nga zërat më të fuqishëm dhe këngëtaret më të suksesshme shqiptare.

Bëhet fjalë për Elhaida Danin, një artiste e kompletuar tashmë me famë ndërkombëtare.

Përmes një fotografie nga albumi familjar, ajo ka rrëfyer jetën e saj të vështirë si fëmijë, teksa ka treguar se është rritur në një familje të pasur me dashuri, shkruan Indeksonline.

“Sapo ma dergoi vellai dhe me rizgjoi kaq shume kujtime …

Ndoshta ishte viti ‘96 dhe jetonim ne Shkoder,,, familje jo e pasur ekonomikisht por e pasur me dashuri dhe lumturi!

Kjo me siguri ka qene hera e pare dhe e fundit qe kam lejuar mamin te me vesh me minifund ! Prandaj nuk jam e lumtur “, ka shkruar këngëtarja./Indeksonline/