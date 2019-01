Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ka thënë se ata që i kërkojnë atij të pijë birrë ose të dëgjojnë kompozitorin gjerman Wolfgang Amadeus Mozart, me shpresën se stili i tij i qeverisjes së vendit do të jetë më i mirë, po angazhohen në fashizëm të plotë.Vërejtjet e presidentit erdhën në një takim të Partisë së tij për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) të martën. Erdogan iu përgjigj kërkesave të fundit të aktorit të famshëm turk Rutkay Aziz dhe gazetarit Yılmaz Özdil.Gjatë një programi televiziv në televizionin e opozitës Halk TV, Özdil tha: “Po e them këtë me gjithë sinqeritetin. Nëse Erdogan kishte pirë një shishe birrë, sot do të kishte një Turqi më të mirë. ”Erdogan, një islamik, e urren përdorimin e alkoolit, i cili është i ndaluar në Islam dhe ka sulmuar në shumë raste njerëzit që pinë pije alkoolike.Özdil tha nëse Erdogan kishte pirë birrë, ai do të shihte se pirja e birrës nuk është aq e keqe sa mendon ai.Sa për Azizin, aktori u ankua për presionin mbi kritikët e Erdoğan dhe disa artistë kritikë në Turqi gjatë një interviste të kohëve të fundit me të përditshmen Posta dhe tha: “Ai [Erdogan] duhet të dëgjojë Mozartin, kompozitorin gjerman Ludwig van Beethoven. Ndoshta, duke bërë këtë do të ishte e dobishme [për të]. ”Erdogan, pa përmendur me emrin Aziz dhe , tha: “Duke e detyruar presidentin e këtij vendi, i cili ka një njohuri dhe qëndrim të njohur, të pijë birrë, dhe të dëgjon Mozartin është fashizëm absolut”.Aziz iu përgjigj fjalëve të Erdoğanit më vonë gjatë ditës gjatë një telefonate në Artı TV dhe tha se duket sikur Erdogani në fakt nuk e di se çfarë do të thotë fashizmi.“A jam unë fashist në këtë rast apo është Mozart?” Pyeti ai.

Loading...