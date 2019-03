Ish-deputetja Ermira Mehmeti ka përgënjeshtruar lajmin e plasuar nga disa portale se gjoja ka qenë e pranishme në konferencën e euroambasadorëve në Tiranë.

Ja përgënjeshtrimi i saj që nënvizon se bëhet fjalë për lajm të rrejshëm:

“Lidhur me lajmin e botuar ne Agjencine tuaj me titull “Shfaqet Ermira Mehmeti pas nje kohe”. Ky eveniment politik te cilin e keni prezantuar sikur te ri, eshte takimi i Kryetareve te komisioneve parlamentare per ceshtje europiane, qe eshte mbajtur ne vitin 2015 ne Tirane, kur une si deputete kam ushtruar rolin e Kryetares se komisionit per ceshtje europiane te Parlamentit te Maqedonise.

Pra, behet fjale per nje dezinformate klasike”, theksoi Ermira Mehmeti.