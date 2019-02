Protestat e dhunshme mund të rrezikojnë integrimin evropian të Shqipërisë. Kështu kanë deklaruar përfaqësuesit e Bashkimit Evropian pas takimit me krerët politik. Në konferencë për mediat, raportuesi për Shqipërinë në PE, Knut Flecktenstein, ka thënë se veprimet e opozitës rrezikojnë vendimin e Këshilli Evropian për çeljen e negociatave me Shqipërinë.]

Ai i cili e porosit ushqimin duhet të paguajë, prandaj ata që organizojnë këtë gjë duhet të kujdesen. Nëse ne shikojmë deri nga mesi i qershorit gjatë gjithë kohës pamje dhune në rrugët e Tiranës, sigurisht që kjo në vetvete do të kishte pasoja për diskutimet që do të organizohen në takimin e Këshillit në qershor. Kjo në vetvete do të kishte pasoja për diskutimet që do të organizohen në takimin e Këshillit në qershor- deklaroi eurodeputeti Knut Fleckenstein.

Euro-deputetët u shprehën se janë kundër një Qeverie të përkohshme, pasi Kuvendi dhe Qeveria aktuale janë të ligjshme.

Parlamenti është zgjedhur në mënyrë të ligjshme. Keni një qeveri legjitime dhe mendoj se përqendrimi tek ideja e pasjes së një qeverie të përkohshme apo kalimtare do të dëmtonte përqendrimin që keni tek hapja e negociatave. Mendoj që përgatitja për qershorin do të thotë pajtim dhe unitet kombëtar dhe siç e thashë kjo është puna juaj- tha eurodeputeti Tunne Kelam,

Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, u shprehën të dëshpëruar nga kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi e cila ka deklaruar se kanë marrë vendim që të shkojnë deri në fund me protesta. Euro-deputetët thanë se nuk do të përzihen në zgjidhjen e problemit, pasi këtë duhet ta bëjë vetë pushteti dhe opozita. Ata e kanë vlerësuar si pozitiv rolin e policisë në protesta. Ndërsa njoftuan se më 29 maj euro-komisari Joanes Han, do të vizitojë Shqipërinë.