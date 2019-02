Të nderuar,

Unë jam Faik Arsllani (33) nga Shkupi, po ju shkruaj lidhur me zhdukjen e vëllaut tim, Arben Arsllanit, (33), i cili me 23 janar të këtij viti, rreth ores 22 e 30 është larguar nga banesa e tij në lagjen Veri të Shkupit. Prej atij momenti nuk dimë asgjë për fatin e tij.

Pas 48 orëve të zhdukjes së Arbenit është njoftuar policia, por deri tani nuk ka asnjë informacioni të vlefshëm, i cili mund të na çojë deri te vëllau im.

Në jemi djemë të fotografistit të njohur nga Shkupi “Foto Beço” dhe në 15 vitet e fundit kemi qenë objekt i disa atentateve, të cilat deri tani policia nuk ka arritur t’i zbardh.

Si familje kemi bëtë të gjitha përpjеkjet e mundshme për të siguruar çfardo informacioni, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në rajon, lidhur me fatin e Arbenit, por fatëkeqësisht nuk kemi gjetur asgjë.

Po ju shkruaj juve si media për t’u lutur, të interesoheni për rastin e zhdukjes së Arbenit dhe të sensibilizoni opinionin, i cili mund të ndihmojë në gjetjen e tij. Njëkohësisht, ju njoftoj se vrasje, kidnapime dhe zhdukje enigmatike kohëve të fundit kanë ndodhur edhe në disa familje tjera në Maqedoni.

Nëse ne si shoqëri dhe institucionet e sistemit, policia dhe prokuroria, nuk jemi të gatshëm të zbardhim fatin e personave të zhdukur apo të kidnapuar, fatëkeqësi të ngjashme do të mund të ndodhin edhe në familje tjera në Maqedoni.

Arsyeja tjetër pse po ju kërkojë të merreni me zhdukjen e vëllaut tim është të na ndihmoni për ta senzibilizuar opinionin sepse dikush prej qytetarëve mund të këtë informacion, i cili do të mund të na ndihmojë në gjetjen e Arbenit.

Një njoftim të ngjashëm kam bërë edhe në rrjetet sociale, por deni tani përveç thashethemeve, nuk kam marrë asnjë informacion kredibil, i cili mund të ndihmojë për zbardhjen e fatit të Arbenit.

Të gjithë ata që kanë parë Arbenin pas ditës kritike të 23 janarit, i lus të më kontaktojnë në telefonin celular, 078292959 dhe përmes postës elektornike: f-asllan@hotmail.com

Në fund, i lutem Zotit të marrë në mbrojtje vëllaun tim dhe shëndosh e mirë të na kthehet në shtëpi.

Me respekt,

Faik Arsllani

