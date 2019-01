Familja që nga fillimi i vitit 2017 qëndron në Francë. Ajo kishte udhëtuar në Itali më pas në Gjermani përpara se të kërkonte azil në Francë.

Për rreth një vit e gjysmë familja Mlloja nga Shqipëria kishte qëndruar në një dhomë hoteli në Concarneau të Francës.

Por tashmë familja shqiptare duhet të largohet nga territori francez, pasi ndaj saj është paraqitur një urdhër dëbimi.

Çifti shqiptar dhe dy fëmijët e tyre u detyruan të linin mjediset e hotelit. Shërbimi social ka njoftuar se nuk do të paguajë më për shpenzimet e familjes, shkruajnë mediat franceze.

“Ne jemi të trishtuar, nuk duam të na dëbojnë”, tha Elkidi. “Nuk ka logjikë, kjo familja mund të dekurajohet për të ardhmen e saj”, tha Marina Rakoçeviq, një nga mbështetëse e familjes, transmeton ‘Syri.net’.

Djali i tyre i madh, Elsi, 4-vjeç, është regjistruar në kopsht në qendër të qytetit, ku ai është integruar mirë, pavarësisht se në fillim e kishte pasur të vështirë të fliste frëngjisht. Ndërsa djali i vogël i familjes ka pasur probleme shëndetësore dhe rregullisht ai shkon në qendrat spitalore ku merr shërbimin e duhur, përcjell albinfo.ch.

Ndërsa çifti Mlloja në qershor kishte paraqitur një kërkesë për leje qëndrimi në prefekturë, për shkak të gjendjes shëndetësore të djalit të tyre. Por prindërit asnjëherë nuk kishin marrë përgjigje për kërkesën e paraqitur në prefekturë.

Por kërkesa për azil nga ana e shtetit francez i është refuzuar. “Do të ishte e rrezikshme që ata të ktheheshin për të jetuar atje. Ata jetonin në kushte të vështira dhe ishin të kërcënuar nga mafia lokale”, thotë Marina Rakoçeviq.

Këtë të enjte në mëngjes, në dhomën e ngushtë të hotelit që ata kanë ndarë për një vit e gjysmë, familja Mlloja kishte bërë gati çantat, por shumë sende ishin të shpërndara nëpër dhomë. Familja duhet të lërë ambientet e hotelit dhe do të dërgohet në Landivisiau.

E përballur me paralajmërimin, shumë banorë ishin mobilizuar që nga qershori i kaluar dhe bashkë me to edhe Lidhja e të Drejtave të Njeriut, CCAS si dhe edukatoret e kopshtit ku ishte djali i familjes.

“Ka vende bosh për strehim social në Concarneau”, tha Marina Rakoçeviq.

Por më në fund vendimi u mor dhe familja do të dërgohet në Landivisiau . Nuk dihet nëse familja do të dëbohet apo do të lejohet të qëndrojë.