Në Gjykatën penale në Shkup, sot duhej të zhvillohej seanca për rastin e PSP-së, “Titanik 3” që kaë të bëjë me shkatërrimin e materialit zgjedhor në Çair në vitin 2013, kurse të akuzuar janë Ejup Halimi dhe Ismet Guri nga BDI.

Në debatin verbal mes mbrojtjes dhe prokurorëve të PSP-së lidhur me sigurimin e prezencës së dëshmitares kryesore në këtë rast, Fatime Fetai tha se ka pasur kërcënime ndaj kolegut të saj, Gavril Bubevski, shkruan sdk.mk.

Avokati i Ejup Halimit, Mefail Arsllani, fillimisht tha se prokurorët e PSP-së janë të zhdërvjelltë dhe kanë siguruar dëshmi që dëshmitarja gjendet me adresë jetese në Gjermani, ku është martuar, transmeton Gazeta Lajm.

Bubevski ka komentuar:”Po, jeni të mirë edhe kur më kërcënoheni”.

“Kush ju ka kërcënuar”, pyeti avokati Arsllani.

Atëherë, Fatime Fetai iu drejtuar avokatit: “Ti ishe ai që ma transmetove kërcënimin se ‘ti je e jona dhe mund të kalosh lehtë, por atij kaurit do të ja lodrojmë familjen”.

