Hëna do të jetë protagonistja kryesore e muajit shkurt. Në datën 19, parashikohet të jetë Hëna më e madhe e vitit.

Ndryshe quhet si fenomeni i “super Hënës”, që do të thotë se sateliti ynë do të jetë më pranë Tokës. Largësia më 19 shkurt nga Toka në Hënë përllogaritet të jetë 356,761 kilometra.

Përmasat e Hënës do të jenë më të mëdha. Krahasuar me përmasat mesatare, Hëna më 19 shkurt do të duket 7% më e madhe dhe do të ndriçojë 30% më shumë.