Nuk ka më dilemë. më 17 mars Federata e futbollit të Maqedonisë do të zgjedh kryetarin e ri. Në mbledhjen e ditës së mërkurë të KD të FFM-së është vendosur që Kuvendi Zgejdhor të mbahet me 17 mars, një javë para fillimit të kualifikueseve për plasman në KE.

Në atë Kuvend, i cili do të jetë i përbashlët me kuvendin e rregullt, do të zgjidhet drejtuesi i ri i Federatës, pasardhës i Ilco Gjorgjioskit, i cili u tërhoq nga funksioni para 6-7 muajve.

Sic mësohet, kandidatë për të zëvendësuar Ilcon janë Muhamed Sejdini, u.d. kryetar, pastaj Vlatko Kostov dhe Vujadin Stanojkovic. Kjo do të jetë procedurë zgjedhore demokratike, prandaj në ndërkohë mund të paraqitet edhe ndonjë kandidatë. Vetëm Hari Haxhi Risteski nuk mund të kandidohet, pasi nuk i plotëson një pjesë të kushteve. Interesante është se me 22 shkurt të gjitha 26 Lidhjet komunale të futbollit do të mbajnë kuvende, në të cilat do të përcaktohen rreth kandidatëve për kryetar të FFM-së. Për këtë arsye ky Kuvend Zgjedhor do të mbahet pak më vonë se sic ishte paraparë. Përvec kësaj pike, e cila është më interesante për delegatët në Kuvend, do të miratohet edhe llogaria përfundimtare e FFM-së.