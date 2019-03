“Mëmësia është e drejte ekskluzive e nenës. Vetëm ajo mund te vendos se sa fëmijë do të ketë. Nuk mund te vendos për të as Gjykata as hoxha e as prifti. Dëshira e gruas është në rend të parë, të ketë te drejtë të plotë në ndërprerje te shtatzënisë, por të njoftohet me komplikimet që mund të ndodhin më tutje”, deklaroi ministri i shëndetësie, Venko Filipçe, gjatë debatit publik mbi abortin.