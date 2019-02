Në vazhdën e takimeve për kandidat të përbashkët për president, në “Klubin e Deputetëve” në Shkup ka filluar takimi mes kryeministrit Zoran Zaev dhe kreut të PDSH-së Menduh Thaçi. Zaev paraprakisht është takuar me Afrim Gashin, kreun e partisë “Aletrnativa” ndërsa një ditë më parë edhe me liderin e BDI-së Ali Ahmeti. Siç mësohet janë duke u shqyrtuar emrat e 5 kandidatëve, ndërsa deri javën tjetër pritet që organet partiake të vendosin nëse do të dalin në zgjedhje presidenciale me një kandidat të përbashkët. Kryeministri Zaev ka shprehur interes që të takojë edhe liderën e partive shqiptare, Bilall Kasamin e Besës dhe Ziadin Selën e ASH-së, por nga këto subjekte nuk ka marrë përgjigje nëse do të pranojnë të takohen./ Gazeta Lajm

