Një përballje potencialisht e madhe midis Anthony Joshua dhe Tyson Fury është shpallur nga promotori Eddie Hearn këtë javë, një luftë që do të thyejë të gjitha shikueshmëritë në divizionin e peshave të rënda.

Eddie Hearn ka zbuluar se ka më shumë shanse për një luftë në mes të Joshuas dhe Tyson Fury se Deontay Wilder, i cili skuadra po i dështon të kthehet te promotori pas “gjashtë email pa përgjigje” në javët e fundit.

Pra, kush do të fitojë takimin nëse të dy luftëtarët që ranë dakord për përballjen më 13 prill?

Ne kërkuam mga tifozët tanë që në Twitter që të japin parashikimet e tyre dhe 57% e tifozëve mendojnë se AJ do ta mundte Fury nëse do të shkonin kokë më kokë. A jeni dakord?, ka pyetur Sport Bible, përcjell lajmi.net.

Le të jemi të ndershëm, një ballafaqim në mes të Joshuas dhe Deontay Wilderit duket të jetë një milion milje larg dhe Hearn zbuloi të gjitha në një intervistë të fundit.

“Epo, të thuash se kampi i Deontay Wilder është zhdukur, kjo duhet thënë me lehtësi”, tha shefi i Matchroom në Sky Sports .

“Ndoshta deri në gjashtë email pa përgjigje tani. Në fakt, i dërgova disa ditë më parë, duke thënë se unë vetëm dua t’i kontrolloj këto nuk kanë shkuar në artikujt tuaj të Spam (emaile të palexuar).

“Është frustruese sepse ju lëvizni poshtë e lartë atje në rrugë” kur do të luftojë Deontay Wilder? ” Është sikur, sa herë që duan ata, por ndonjëherë publiku dëshiron të shoh një luftëtar në Instagram gjatë gjithë ditës.

“Nëse ata donin luftën, ata do të bisedonin me mua, nuk po flasin as me ne, kemi bërë oferta, kemi bërë ndarje përqindjesh, gjithçka që mund të bëjmë, për të provuar ta bëjmë atë luftë”.

Hearn zbulon se Fury është një kundërshtar më i mundshëm sesa kampioni i pamposhtur amerikan i WBC.

“Unë mendoj se tani, ka më shumë shanse për të luftuar Tyson Fury.” tha ai, transmeton lajmi.net.

“Ka një njeri që e di se mund ta ketë këtë luftë, nëse dëshiron, i kam folur atij, ai e di nëse dëshiron ta luftojë Joshuan, mund të ndodhë më 13 prill”, shtoi ai.

“Të gjithë ata djem që i kam përmendur, veçanërisht Wilder, Fury dhe Whyte – kjo luftë është atje për ta.”, ka shtuar më tej Hearn.