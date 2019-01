Kur shikojmë për një partner, zakonisht bëjmë disa gabime, të cilat e bëjnë të lehtë gjetjen e dikujt. Kjo është arsyeja pse ne do t’ju njoftojmë se cilat janë pesë gabimet më të zakonshme që bëni kur kërkoni partner.

Kërkesat tuaja janë shumë të vështira

Në thelb, arsyeja kryesore pse askush nuk duket i përshtatshëm është për shkak se jeni duke kërkuar për një person PERFEKT. Për fat të keq Princi i Kaltër nuk ekziston dhe fakti që një njeri ka TË GJITHA cilësitë e botës është diçka joreale.

Me këtë nuk them se ju duhet të vendosni për dikë që nuk është i rrethuar me njerëz, thjesht thoni që ne duhet të jemi më të hapur dhe të përulur me njerëzit që njohim.

Ju bini lehtë në dashuri

Dhe kjo do të thotë që ju bini viktimë e kujtdo që kalon në rrugën tuaj. Nëse sot takuat një djalë, nesër planifikoni martesën dhe vendosni sa fëmijë do të keni. Kur nxitoni gjërat nuk shkojnë ashtu siç pritet, ndiheni të mposhtur dhe të zhgënjyer nga dashuria, prandaj kini kujdes.

Ju nuk jeni të qartë për qëllimet tuaja

Për shembull, nëse doni një marrëdhënie serioze dhe keni takuar një djalosh i cili dëshiron diçka të përkohshme, ka një shans të madh që të jetë një dështim total. Nëse jeni të mbërthyer në një marrëdhënie të tillë, duke pritur që tjetri të vendosë të zyrtarizojë gjërat, ju keni një rrezik të madh për të lënduar veten, kështu që gjëja më e mirë është të jesh shumë e qartë që nga fillimi për atë që kërkon në të ardhmen .

Pranoni dikë që të mos ndiheni vetëm

Gabim i madh! Qëllimi i të qenit me dikë është të kultivosh një marrëdhënie emocionale dhe mendore, në të cilën lidhjet emocionale, tërheqja dhe mirëkuptimi mbeten shumë të forta. Nëse angazhoheni me dikë që të mos jeni vetëm, do të përfundoni të ndjeheni njësoj ose më keq.

Nuk ndani interesa të përbashkëta

Unë nuk dua të them se ata duhet të jenë saktësisht të njëjtë, por të paktën të kenë një mënyrë jetese të ngjashme, kështu që të dy mund të kuptohen më mirë. Nga hobit tek planet për të ardhmen, të qenit në një mendje me atë që kërkoni në jetë është një plus kur po filloni një marrëdhënie.