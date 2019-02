Këto kangjella të hekurta nuk janë edhe aq të lehta për t’i hequr, andaj janë angazhuar katër kompani. Kryerja e kësaj pune bëhet dy ditë pas vendimit të kabinetit qeveritar. Pjesët dekoruese të gardhit do të mbeten të pashfrytëzuara deri në një vendim të ardhshëm të ekzekutivit, siç thanë, të bërë me konsultim të qytetarëve. Kurse, muret rrethuese me themele mbi 1 metër dhe kolonat e veshura me mermer nuk do të hiqen, pasi do të tejkalonin koston e paraparë nga resurset aktuale të tyre.

“Ky gardh i hekurt, i vendosur rreth e përqark Qeverisë katër vjet më parë, taksapaguesve u ka kushtuar rreth 700 mijë euro. Ndërsa sot, ai po hiqet për të përfunduar në një nga magazinat e Kazermave ushtarake.”

Qytetarët nuk e mirëpresin këtë veprim të ekzekutivit. Ata thonë se pushteti i kaluar jo vetëm që investoi pa vend para të majme, por tani ky pushtet edhe ato para po i hedh në plehra.

Kjo na ka kushtuar neve me para. Këto janë bërë me para të popullit. Tash të themi se a është dashur apo jo ata të VMRO-së ta ndërtojnë këtë, është tjetër çështje. Por, kjo veçse është bërë, paratë janë shpenzuar. Përse tani ta shkatërrojnë? Kjo do të thotë njëri ndreq e tjetri prish!”

Desha të them se nga një punë e kryer, tani e kthyen në diçka të lënë për gjysmë. Dhe tash në çka do të ngjaj kjo, aspak nuk është e hijshme. Kush janë ata arkitektë që iu ka pëlqyer kështu pa gardh, të mbetet vetëm në kolona?”

Për mua ky nuk është vendim i duhur, për shkak se ky gardh është de montues. Kjo është heqje pjesërisht e gardhit sepse mbeten pjesët e betonit, kështu që funksioni i saj për mua është pak joadekuat. Nëse njerëzit duhet të komunikojnë me autoritetet, mjafton të jenë dyert e hapura. Sigurisht që në një të ardhme duhet të vihet një gardh tjetër i mbyllur.” – u shprehën qytetarët e intervistuar

Në pyetjen e Alsat-it se a do të jetë hapi i ardhshëm zhveshja e fasadës barok të kësaj godine, për ta rikthyer eksterierin e mëparshëm, siç është edhe në Stemën e Qeverisë, ata dhanë këtë përgjigje.

Lidhur me vendimet e ardhshme që kanë të bëjnë me fasadën e ndërtesës, Qeveria e Republikës së Maqedonisë është dhe mbetet e hapur për të gjitha idetë dhe propozimet që kanë qytetarët, shoqatat civile ose publikun e ekspertëve.” – theksuan nga Qeveria e Maqedonisë

Siç u theksua në njoftimin për media pas vendimit të Qeverisë, qëllimi është që të lirohet hapësira publike përreth godinës, dhe qytetarët të mund të komunikojnë më lirshëm me autoritet. Largimi i gardhit të hekurt nga Qeveria ishte një prej premtimeve të kryeministrit Zoran Zaev që nga viti 2017.