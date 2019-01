Anëtari i kryesisë së LDK-së, Bajram Gecaj, ka pa propozuar disa ndryshime në Ligjin Zgjedhor nëse Gjykata Kushtetuese vendos kundër kërkesës së ish-kandidatit të LDK-së për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, për parregullësitë dhe përsëritjen e zgjedhjeve në kryeqytet.Sipas tij, këto ndryshime do të lehtësonin punën e gjyqtarëve dhe do t’i lironin nga presioni i shkeljes së ligjit e normave morale.Postimi i plotë i Gecajt: Nëse Gjykata Kushtetuese vendosë kundër kërkesës së Arban Abrashi, atëherë Kuvendi i Kosovës duhet të aprovoi disa ndryshime substanciale në Ligin Zgjedhor. Këto ndryshime do të lehtësonin punën e gjyqtarëve dhe do ti lironin nga presioni i shkeljes së ligjit e normave morale!Ndryshimet e propozuara duhet të jenë:– Lejimi i transportit dhe ndikimit te votueseve nga OJQ-të fantome;– Lejimi i votimit të votueseve nga komunat e tjera;– Ndikimin e votueseve përmes sms-ëve;– Dëmtimin e procesverbaleve të kutive sipas nevojës;– Asgjësimin e fletëvotimeve menjëherë pas zgjedhjeve,– Largimin e heshtjes zgjedhore;– … e shumë shkelje tjera të tilla të cilat janë provuar në ankesën e Arban Abrashit;

