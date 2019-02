Sado që na pëlqen të aktrojmë se nuk e bëjmë këtë gjë, faktikisht njerëzit gënjejnë tërë kohën.

Ne tregojmë gënjeshtra të vogla për ta shpëtuar veten nga problemet, për t’i ruajtur ndjenjat e tjerëve dhe për t’i ruajtur sekretet e dikujt.

Ndonëse është një ndodhi e zakonshme, gënjeshtrat po ashtu janë diçka të rrezikshme që mund ta shkatërrojnë një lidhje dashurie.

Dashuria nuk mund të rritet në një ambient pa sinqeritet. Edhe gënjeshtrat më të vogla mund ta shkatërrojnë besimin mes dy njerëzve.

Prandaj edhe të gjitha lidhjet më të mira janë krejtësisht të hapura dhe të sinqerta, transmeton Telegrafi.

Më poshtë i keni disa gjëra që do t’i kuptoni vetëm nëse jeni në një lidhje të sinqertë.

Ndiheni e lirë

Sinqeriteti nuk ka të bëjë vetëm me atë se nuk gënjeni, por edhe me atë se sa të hapur jeni me partnerin. Kur jeni në një lidhje të tillë me dikë, ju keni mundësi të hapeni jo vetëm për veten, por edhe të mësoni më shumë për veten. Është një lloj lirie për çfarë njerëzit vetëm mund të ëndërrojnë.

Rriteni emocionalisht

Fëmijët gënjejnë dhe tregojnë përralla. Kur rritemi, ne fillojmë t’i lëmë pas ato shprehi fëmijërore. Sidoqoftë, shpeshherë edhe si të rritur gënjejmë ose e fshehim të vërtetën, gjë e cila vetëm na ndihmon të zhvillohemi e të rritemi. Të qenurit krejtësisht të sinqertë me dikë na ndihmon të piqemi, të rritemi dhe të bëhemi person më i mirë.

Ju falni

Ta falni dikë që jua ka bërë një të keqe shpeshherë është proces i vështirë. Është proces edhe më i vështirë kur nuk i besoni krejtësisht personit sepse e dini se ju ka gënjyer edhe në të kaluarën. Fatmirësisht, ju dhe partneri juaj nuk e keni këtë problem. Pasi që besimi mes juve dyve është i fortë, ju lehtësisht mund ta përballoni çdo sfidë që ju del pas.

Komunikoni mirë

Bashkëpunimi dhe kompromisi nuk janë të vetmet gjëra kruciale për një lidhje të shëndetshme. Një prej aftësive më të rëndësishme që dy njerëz në lidhje duhet ta kenë është aftësia për të komunikuar me efikasitet. Pasi që ju dhe partneri i jetës jeni gjithmonë të hapur me njëri-tjetrit, komunikimi asnjëherë nuk është problem për ju dy.