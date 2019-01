Gjermania ka paraqitur një kërkesë për ndihmë juridike me Zvicrën në lidhje me donacionet potencialisht të paligjshme të bëra nëpërmjet një kompanie zvicerane në të djathtën ekstreme për GjermaninëMediat zvicerane njoftuan në nëntor se një kompani farmaceutike në Cyrih kishte dhuruar më shumë se 130,000 euro në disa këste për AfD-në, në mes të korrikut dhe shtatorit 2017. Paratë dyshoheshin për fushatën zgjedhore të Alice Weidel. Ajo ka qenë bashkë-udhëheqëse e fraksionit AfD në Bundestag, parlamenti federal gjerman, që nga tetori 2017, përcjell albinfo.chWeidel ka një partner zviceran dhe një shtëpi të dytë në Biel në Zvicrën veriperëndimore, edhe pse në nëntor ajo tha se po e braktis këtë shtëpi.Ligji gjerman lejon vetëm donacionet e partisë jashtë Bashkimit Europian nëse ato bëhen nga shtetas gjermanë. Çdo donacion i fushatës mbi 50,000 € duhet t’i raportohet menjëherë kryetarit të parlamentit.Kompania farmaceutike me bazë në Zyrih ka pretenduar deri tani se ka vepruar si kujdestare në emër të një partneri. Weidel i ka pranuar parlamentit se gabimet janë bërë në menaxhimin e donacioneve për fushatën zgjedhore. Ajo gjithashtu vuri në dukje se fondet kontestuese ishin paguar në kompaninë zvicerane.Të premten, Prokuroria Publike e Konstancës e dërgoi kërkesën për asistencë në lidhje me donacionet në Zyrën e Prokurorit Publik të Cyrihut.“Çështja kryesore është nëse faktet e paraqitura do të jenë gjithashtu të dënueshme në Zvicër”, tha një zëdhënës i Zyrës së Prokurorit Publik të Cyrihut.

