Dje, Elita Rudi dhe Gjiko u bënë prindër për herë të parë të një djali.

E tani, reperi, Gjiko ka hedhur disa imazhe në rrjetet sociale teksa flet për ndjenjën e të bërit baba.

“Mirë se erdhe biri im Zëri Gjikolli . Në momentin që na kape gishtin me dorën tënde të vogël na more zemrat rob për tërë jetën mu e mamit tënd e cila të mbajti 9 muaj e u kujdes për çdo detaj që ti ta kishe sa më të lehtë në barkun e saj , me të cilën mburrem dhe jam krenar që o gruja jem. Babi ju don shumë dhe do jetë gjithmonë pranë jush në çdo moment”, ka shkruar ai.