Deklaratat e tij nxitëse në Facebook, Daniel Wickit (47) pothujase i kushtuan me punën e tij, si daktilograf në Komunën e Boswilit AG. Në shumë postime, ai bëri thirrje për vetëdrejtësi, mërzitej nga refugjatët dhe i tallte ata, si “Lundrues mbi det”. Me këtë rast, zyra e prokurorit hapi një hetim dhe vendosi: Deklarata e tij për përdhunuesit e Freiburg (D), nuk ishte e dënueshme. Prandaj, që nga e marta, Wicki është kthyer në punë. Tani hulumtimi i gazetës “Blick”, tregon se në qytetin e Boswilit, është duke sunduar kaosi. Që nga viti 2015, administrata ka refuzuar shumë kërkesa për natyralizim nën udhëhehqjen e Daniel Wickit. Ridvan Ameti i Maqedonisë (58), është vetëm njëri nga shumë viktimat. Më 25 nëntor 2015, atë, bashkëshorten dhe djalin e tij, komuna i pajisi me shtetësi zvicerane. Që atëherë, familja është duke pritur kot për pasaportat zvicerane. “Ne jemi të diskriminuar këtu në Boswil,” ankohet Ameti për gazeten “Blick”, transmeton Gazeta “Lajm”. Në të kaluarën, burri kishte shtruar pyetje në komunë disa herë, përse pasaportat ende nuk gjendeshin në kutinë postare. Dhe çdo herë, përgjigjja i ishte prolonguar. Ndërkohë, durimit të tij i ka ardhur fundi: “Çështja po ngarkon familjen time – ne nuk ndihemi mirë këtu”. Në të vërtetë, komuna duhet ta kishte përcjellë kërkesën e saj, pas takimit me komunitetin në nëntor të vitit 2015, në Kantonin e Aargaut. Procedura nga qeveria dhe kantoni, zakonisht zgjatë një vit dhe atëherë lëshohet pasaporta. Dokumentet e Ametit nuk arritën kurrë – ashtu si disa aplikacione të tjera që Boswil duhej të dorëzonte pas 2015. Prandaj, të paktën pesë persona të tjerë nuk kanë marrë dokumentin e kuq. Aplikacionet e tyre u pranuan në asambletë komunale në vitin 2017, siç tregon protokolli i vetëshkruar i Wickit. Në vitin 2018 dhe 2016, komuna nuk ka votuar për ndonjë aplikim. Viktimat e vitit 2017 janë të tronditur. Njëri pyet në telefon: “Si mund të ketë ndodhur kështu”? Daktilografi i komunës, Wicki mohon fajin për gjithë këtë situatë. Dokumentet janë shpesh jo të plota. Prandaj, procedurat janë prolonguar. Sipas rregullores, megjithatë, një kërkesë në kuvendin komunal ngrihet vetëm kur të gjitha dokumentet e nevojshme janë në dispozicion. Ëicki gjen një justifikim tjetër. Me sa duket, aplikantët i kanë paguar faturat vetëm disa muaj pas takimit të komunitetit. Kjo është arsyeja pse ata dorëzuan dokumentet më vonë. Megjithatë, siç konfirmon Andreas Bamert, drejtor i regjistrit dhe statusit civil (ARP) në kantonin e Aargaut, aktualisht nuk ka kërkesa për natyralizim nga Boswili. Tani, sipas daktilografit të komunës, papritmas posta është fajtore – e cila duhet ta kishte humbur kërkesën e Ametit. Për aktorët e tjerë, ai flet për një gabim sistemor në rrjetin digjital, me të cilin të gjitha komunitetet e Aargaut që nga viti 2016 paraqesin aplikacionet e natyralizimit në mënyrë elektronike. Drejtori Bamert deklaron: “Ne nuk jemi të vetëdijshëm për problemet e transmetimit në sistem”. Rrjeti gjithkund funksionin mirë. Përpos në Boswil?! Pra, vetëm në komunë jo, ku përgjegjësi për shkak të ksenofobisë shkaktoi horror në mbarë vendin. Çfarë rastësie!!! Pas kësaj, të premten, ora 9.30: Komuna e Boswilit e ka larguar nga puna nëpunësin komunal pa paralajmërim.



