Google vendos masa të ashpra për aplikacionet që përdorin SMS dhe regjistrin e telefonatave. Google ka vendosur të implementojë rregulla të reja në Play Store për mënyrën sesi lejet për përdorimin e “SMS” dhe Regjistrit të telefonatave” shfrytëzohen nga aplikacionet.

Nën rregulloren e re vetëm disa lloje aplikacionesh do të kenë akses në SMS dhe regjistrin e thirrjeve. Çdo aplikacion që kërkon akses por nuk përmbush kërkesat e Google do të hiqet nga Play Store. Politika e re u prezantua për herë të parë në Tetor ndërsa nga kjo javë do të fillojë dora e hekurt e Google. Google thotë se vetëm “një aplikacion i cili është përzgjedhur si i preferuar nga përdoruesit për të kryer thirrje dhe dërguar mesazhe duhet të ketë qasje në SMS dhe regjistrin e telefontave.”

Edhe pse ky qëndrim është rishikuar dhe ka përjashtim, një gjë është e sigurtë, qasjes në SMS dhe regjistrin e telefonatave do të mbikëqyret rreptësisht. Google thotë se masat e reja janë për mbrojtjen e përdoruesve. Lejet e SMS dhe regjistrit i japin qasje një aplikacioni në tërë listën e kontakteve dhe listën e atyre me të cilët kanë komunikuar. Pavarësisht rëndësisë dhe informacionit sensitiv që kanë këto komponentë, shumë aplikacione kërkojnë leje për përdorimin e tyre.

Google ka lançuar një faqe ndihme për ata që duan më shumë sqarime rreth rregullave të reja. Ajo përmend edhe “përjashtime të përkohshme” në përdorimin e SMS dhe telefonatave.

Rregullorja e Re për Play Store

Politika e re do të aplikohet nën modemin njerëzor por edhe si një proces automatik. Kur zhvilluesit ngarkojnë një aplikacion në Play Store, ato e bëjnë përmes Google Play Developer Console e cila automatikisht tregon ndërtimin e aplikacionit. Gjatë këtij procesi vlerësohen edhe lejet që kërkon çdo aplikacion dhe ato që kërkojnë leje për të aksesuar SMS dhe regjistrin e thirrjeve do të dërgohen për rishikim nga një moderator. Zhvilluesit duhet të plotësojnë Deklaratën e Lejeve të Google Play dhe të shpjegojnë pse duan akses në SMS dhe regjistrin e thirrjeve, një shpjegim do rishikohet nga një moderator. Politikat e reja janë një front i ri i përpjekjes së Google për të mbikëqyrur ekosistemin Android. Prej vitesh Play Store ka qenë një pre e lehtë për aplikacione dashakeqëse të cilat kishin për synim vjedhjen e informacioneve të përdoruesve apo keqpërdorimin e tyre.