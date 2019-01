Me rikthimin e kompetencave në fushën e arsimit për kreun e komunës së Gostivarit, janë rikthyer edhe përplasjet politike. Dega e BDI-së në Gostivar akuzon se Taravari ka shkarkuar drejtorët aktual të shkollave duke i zëvendësuar ata me kuadër partiak. Nga kjo parti kanë paralajmëruar ngritjen e procedurave penale ndaj Taravarit për shkelje të ligjit.

Me kthimin e kompetencave, Taravari vazhdoi me avazin e vjetër, duke bërë gabime të njëjta dhe duke shkelur Ligjin sërish. Pasi iu kthyen kompetencat, pa konsultime paraprake me këshillat drejtues të shkollave, ai i shkarkon drejtorët e përzgjedhur konform Ligjit. Ia bëjmë me dije që, për këto shkelje të qëllimshme të Ligjit do të ngremë procedura adekuate dhe do kërkojmë përgjegjësi për shkeljen e Ligjit- deklaroi Bashkim Hasani- BDI, dega Gostivar.