Ish ministri i Financave Xhevdet Hajredini, ka reaguar pas deklaratës së liderit të BDI-së Ali Ahmeti, i cili sot në Tiranë kishte deklaruar se partia e tij nuk do të garojë me kandidat të vetin në zgjedhjet presidenciale pasi nuk ka mundësi për të fituar këtë garë. Ja çka shkruan Hajredini.

“Rreni Ali Ameti sot para mediave në Tiranë, kur deklaroi se nuk nxjerë kandidat për kryetar të shtetit për shkak se nuk don të jet humbës.

Dy herë në të kaluarën, edhe pse e ka dit se do jet humbës, ka dalë me kandidat të vetin.Në 2004. me Gëzim Ostrenin dhe në 2009 me Agron Buxhakun”, shkruan ish ministris i Financave Xhevdet Hajredini në statusin e tij në FB .