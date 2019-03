Ndodh per here te pare ne Kosove, Besimi arrin majat

Kastrati: “Jane paguar Iftaret ne kuzhinen tone, nuk pranojm para me, dhuroni ne aksione tjera”

Halil Kastrati ka deshmur se besueshmeria ndaj tij eshte e madhe saqe njerzit human kane paguar iftaret ne kuzhinen te cilen e menagjon ai dhe ju ka kerkuar te mos dhurojn me para per iftare qe ndodh per here te pare ne Kosove.

Ja cfare shkruan ai ne fb:

“Te gjithe ju qe po na shkruani dhe po na thirrni duke shprehur gadishmerin tuaj qe te jepni Iftar ne kuzhinen tone, ju bejm me dije qe nuk ka vende te lira ne asnje nate te Ramazanit per te dhene Iftar

Te gjitha Iftaret jan te rezervuara, kurse munde te ndihmoni ne aksionet tona qe i kemi çdo dite neper familje nkrejt Kosoven

Zoti ju shperblefte o bamiresa” ka perfunduar Kastrati