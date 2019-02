Humanisti kosovar, Halil Kastrati përmes një postimi në facebook ka shuar të gjitha polemikat që u ngriten pas deklarateve të Naim Abazit se Kastrati i bën shpijat me parat e huaja e jo me të tijat, njofton TS.

Postimi i plotë:

Te jemi te bashkuar

Me kete fotografi dhe me kete postim ju beje me dije te gjitheve se une me Naimin asnjeher skemi pasur keqkuptime apo mospajtime

Une si Halil dhe Jetimat e Ballkanit ja kemi vene detyre vetes tone qe aktivitetin humanitare ta kemi mision te jetes sone andaj si ne cdo pune apo veper qe ka kritika dhe keshilla, edhe ne here pas here po ballafaqohemi me to ku ne te shumten e rasteve mundohemi te mesojme prej tyre