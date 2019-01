Kryeministri Ramush Haradinaj ka pranuar se ka telashe me vizë. Ai ka thënë se si duket ‘kësaj here nuk do të mund të shkojë në Lutjet e Mëngjesit’.

“Ftesë kam marrë për Lutje të Mëngjesit, qejf kam pasë, po me qit klimën me taksën po më duket nuk shkoj kësi rendi, duhet më pritë me shku ma vonë.”, tha ai, shkruan Periskopi.

Kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se qëndrimin e Departamentit të Shtetit amerikan, ai e merr përmes Ambasadës amerikane.

“Çështja e marrëdhënies tonë me Amerikën, e kemi pa kushte dashurinë tonë ndaj Amerikës. Nuk ka popull tjetër që është ma pro Amerikë se na por i kemi do punë tona si shtet. Mund të ketë burime nga atje, por në komunikim me Amerikën, pra adresa zyrtare e Amerikës në Kosovë është Philip Kossnet dhe ai na tregon për atë punë edhe ne jemi të detyrumë me i tregu mikut ku po na dhemb. Qëndrimi i Amerikës të une vjen përmes ambasadori, ambasadori ka shprehur kërkesën për pezullim të taksës, ata kanë të drejtë me raportu për këtë. Sot e kishim pezullu sikur ta kishim një kontratë të dakordume, se nuk është vendos tarifa për me pengu një tarifë, por para se të kemi një marrëveshje obligative, ligjore që nënkupton njohje, e me këtë dialog që ka vazhdu në dy tri vitet e fundit e ma shumë ka qenë si një cirk, përndryshe nuk do të heqet taksa. Me 2022 nëse nuk hyjnë të dyja vendet në BE, nuk është zgjidhë çështja e Ballkanit. Nëse mbahemi peng deri atëherë, sigurisht që Kosova do të marrë masa të tjera”, ka thënë Haradinaj.