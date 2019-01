Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se mirëpret çdo këshillë që vjen nga Komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, lidhur me taksën ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnjë Hercegovinës.

Haradinaj, i ka bërë këto komente pas homazheve që ka bërë te shtatorja e Gjergj Kastriot- Skënderbeut, me rastin e 550-vjetorit të vdekjes së tij.

“Kosova ka të arritura në agjendën evropiane. Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit e kemi kthyer në Era, Era 1 është zbatuar, Era 2 ka filluar.

Komisionari Hahn është palë për Kosovën në këtë agjendë njëkohësisht Kosova ka një agjendë me BE-në për liberalizimin e vizave, ne kemi përmbushur të gjitha kushtet”.

“Tani ka lindur edhe një temë e re, është taksa e cila ndërlidhet me njohjen nga Serbia jo me këto dy të parat. E mirëpresim çdo sugjerim, çdo këshillë dhe mundësinë që të bisedojmë me komisionarin Johanes Hahn”, është shprehur ai.

Komisionari Hahn do të qëndrojë të enjten në Kosovë ku është paralajmëruar se do të zhvillojë një takim me kryeministrin Haradinaj.

Qeveria e Kosovës më 6 nëntor, të vitit të kaluar, fillimisht kishte vendosur taksë doganore 10 për qind për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovina. Kjo taksë doganore u ngrit në 100 për qind më 21 nëntor.

Përveç kësaj më 28 dhjetor Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të vendosë taksë doganore 100 për qind edhe për produktet e importuara nga brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe Bosnje e Hercegovinë.

Vendosja e taksës ndaj këtyre produkteve është kritikuar nga Bashkimi Evropian, derisa edhe zyrtarë amerikanë kanë bërë thirrje për shfuqizim të kësaj mase.