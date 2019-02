Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, ka reaguar ndaj deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiq se nuk i njeh kufijtë e Kosovës në Jarinjë e Bërnjak.

Haradinaj i ka quajtur kërcënuese këto deklarata, e të cilat sipas tij cenojnë integritetin territorial të Kosovës.

Haradinaj është zotuar se do të ndërmarrë të gjitha veprimet kushtetuese me qëllim të ruajtjes së sovranitetit territorial të Kosovës.

Deklaratat e fundit kërcenuese, agresive dhe luftënxitëse të Presidentit të Serbisë, Aleksander Vuçiq, të dhëna dje me datë 7 shkurt 2019 në qytetin e Vranjës, Serbi, se nuk i njeh kufijtë e Kosovës, kufijtë ndërkombëtarisht të njohur dhe të pranuar në Jarinjë dhe Bërnjak, janë të papranueshme dhe paraqesin cenim serioz të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës.

Këto deklarime janë edhe një atak i hapur ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, si dhe rrezikojnë paqen, stabilitetin dhe sigurinë në Kosovë, rajon dhe më gjerë.

Si kryeministër i Republikës së Kosovës zotohem se do të ndërmarr të gjitha veprimet kushtetuese dhe ligjore me qëllim të ruajtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, në përputhje me Deklaratën e Pavarësisë së 17 shkurtit 2008 dhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.